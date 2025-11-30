ضمن تعاون مشترك.. تدشين مبادرة "رابطة البيئة" في مباراة الاتحاد والشباب

انطلقت أمس السبت مبادرة "رابطة البيئة" على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، ضمن تعاون مشترك بين صندوق البيئة وجمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، وبدعم من وزارة الرياضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم، ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، بهدف تعزيز الوعي بالممارسات الصديقة للبيئة في الملاعب الرياضية.
وجاء تدشين المبادرة بالتزامن مع مباراة الاتحاد والشباب في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا لافتًا في الأركان التوعوية، التي تضمنت عروضًا عن الفرز وإعادة التدوير، وغرس الشتلات، إلى جانب محتوى تعليمي وتفاعلي للأطفال والعائلات لتعزيز الثقافة البيئية.
وشهدت المبادرة مشاركة بارزة من فريق "رابطة البيئة"، بقيادة النجم الدولي السابق محمد نور، وفهيد الدوسري أمين عام الجمعية، وفواز العنزي المتحدث الرسمي لصندوق البيئة، حيث تم تكريم عدد من الجماهير المتميزة بالتزامهم بالسلوك البيئي الإيجابي داخل الملعب، في إطار دعم مفهوم "المدرجات المستدامة".
من جانبه، أعرب ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق البيئة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل بُعدًا مجتمعيًا مهمًا للرياضة، وقال: "الملاعب ليست فقط للتشجيع، بل فضاء نغرس فيه قيمًا ممتدة للأجيال. مشاركة الجماهير في الحفاظ على البيئة عمل وطني نفخر به، ونجاح المبادرة اليوم هو بداية لمسار جميل يربط الرياضة بالوعي والمسؤولية".
يُذكر أن المبادرة ستستمر خلال مباريات مقبلة في عدة مدن، بهدف توسيع نطاق الوعي البيئي وتحويل المدرجات إلى نموذج يُحتذى به في الاستدامة الرياضية.