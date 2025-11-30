ضمن تعاون مشترك.. تدشين مبادرة "رابطة البيئة" في مباراة الاتحاد والشباب

من جانبه، أعرب ماجد عبدالله، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، عن اعتزازه بالشراكة مع صندوق البيئة، مؤكدًا أن المبادرة تمثل بُعدًا مجتمعيًا مهمًا للرياضة، وقال: "الملاعب ليست فقط للتشجيع، بل فضاء نغرس فيه قيمًا ممتدة للأجيال. مشاركة الجماهير في الحفاظ على البيئة عمل وطني نفخر به، ونجاح المبادرة اليوم هو بداية لمسار جميل يربط الرياضة بالوعي والمسؤولية".