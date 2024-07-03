"الجوهرة المشعة" يحتضن أولى مباريات الأخضر في الطريق إلى كأس العالم 2026 أمام إندونيسيا

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن الملعب الذي سيحتضن أولى مواجهات الأخضر في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية؛ الطريق إلى كأس العالم 2026.
وكانت القرعة أوقعت في وقت سابق المنتخب السعودي في مجموعة قوية للغاية وُصفت بالحديدية، هي المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا والبحرين والصين وإندونيسيا.
ويقص الأخضر السعودي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب إندونيسيا في الخامس من سبتمبر المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) بجدة.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة (إكس) مقطع فيديو لأجمل لحظات الأخضر في ملعب الجوهرة المشعة وعلق عليه: "ظهورنا الأول في التصفيات النهائية من الجوهرة.. 5 سبتمبر: السعودية × إندونيسيا.. الطريق إلى كأس العالم 2026".
والجدير ذكره أنه تم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، إلى ثلاث مجموعات، وبحيث ضمت كل مجموعة ستة منتخبات، تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب.
وتمتلك قارة آسيا 8 مقاعد مباشرة في نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، مع وجود فرصة للحصول على مقعد تاسع عبر الملحق العالمي.
ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث مباشرة إلى كأس العالم 2026 لتحجز ستة من المقاعد الثمانية المباشرة المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع (ستة منتخبات) لخوض الملحق الآسيوي، والذي تقام مبارياته بنظام الدوري من جولة واحدة، وبحيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى كأس العالم.