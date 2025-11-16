أندية سعودية وقطرية تعيد فتح ملف التعاقد مع مودريتش

وأشار التقرير إلى أن مودريتش، الذي يواصل تقديم أداء مميز حتى سن الأربعين، بات هدفًا لعدة أندية مستعدة لتقديم عرض ضخم لإقناعه بمغادرة أوروبا، بينما لم يحسم اللاعب قراره النهائي بعد، ويفضل مناقشة مستقبله مع عائلته قبل اتخاذ أي خطوة.