أندية سعودية وقطرية تعيد فتح ملف التعاقد مع مودريتش

عادت أندية الدوري السعودي للمحترفين لاهتمامها بضم الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ميلان، مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الإيطالي.
وكان مودريتش ضمن أبرز أهداف الأندية السعودية، وعلى رأسها النصر، في الموسم الماضي، قبل أن يقرر اللاعب مواصلة مسيرته في أوروبا.
ووفقًا لموقع fanaticos، فإن عدم تجديد عقده مع ميلان أعاد فتح الباب أمام أندية سعودية وقطرية كبيرة للتنافس على ضمه في 2026.
وأشار التقرير إلى أن مودريتش، الذي يواصل تقديم أداء مميز حتى سن الأربعين، بات هدفًا لعدة أندية مستعدة لتقديم عرض ضخم لإقناعه بمغادرة أوروبا، بينما لم يحسم اللاعب قراره النهائي بعد، ويفضل مناقشة مستقبله مع عائلته قبل اتخاذ أي خطوة.