"أوباميانغ" يودع جماهير مارسيليا قبل الانتقال للقادسية

وكتب "أوباميانغ" عبر حسابه، قائلًا: "شكرًا مرسيليا، قضيت عامًا عاطفيًّا، وأودّ أن أستغلّ اللحظة لشكر كافة منسوبي النادي من طواقم ولاعبين وجماهير.. أشكر السيد فرانك كورت مالك النادي، والسيد بابلو لونجاريا المدير التنفيذي؛ لقبول قرار رحيلي. شكرًا لكم أيها الجماهير على الحفاوة والشغف المعطى لي، ولتعرّفي عليكم وعلى ملعب فيلودروم".