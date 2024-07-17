"أوباميانغ" يودع جماهير مارسيليا قبل الانتقال للقادسية

بات في حكم المؤكد انتقال الدولي الغابوني "بيير إيمريك أوباميانغ" مهاجم مارسيليا الفرنسي، إلى صفوف نادي القادسية السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، بعدما أعلن رحيله عن صفوف فريقه.
وودّع الغابوني "بيير إيمريك أوباميانغ"، جماهير ناديه الفرنسي، برسالة عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، اليوم الأربعاء.
وكتب "أوباميانغ" عبر حسابه، قائلًا: "شكرًا مرسيليا، قضيت عامًا عاطفيًّا، وأودّ أن أستغلّ اللحظة لشكر كافة منسوبي النادي من طواقم ولاعبين وجماهير.. أشكر السيد فرانك كورت مالك النادي، والسيد بابلو لونجاريا المدير التنفيذي؛ لقبول قرار رحيلي. شكرًا لكم أيها الجماهير على الحفاوة والشغف المعطى لي، ولتعرّفي عليكم وعلى ملعب فيلودروم".
وأضاف: "اتخذت قرار الرحيل والنظر إلى خطوتي المقبلة. لقد حان وقت بداية فصل جديد في مسيرتي المهنية، أشكر الإدارة على قبول رحيلي، والدعم المتواصل.. ذكرياتي معكم ستبقى معي إلى الأبد.. لن أنساكم أبدًا".
من جانبه أكّد الخبير في سوق انتقالات اللاعبين والمدربين "فابريزيو رومانو"، انتقال المهاجم الغابوني إلى صفوف القادسية؛ من خلال حسابه الرسمي على منصة "إكس": "ودع بيير إيمريك أوباميانغ جماهير مرسيليا أثناء مغادرته النادي، كما هو متوقّع.. وسينضمّ أوبا إلى فريق القادسية السعودي بعقد لمدة عامين، وسيلعب إلى جانب ناتشو الموسم المقبل.. ها نحن ذا، نؤكد".
وكان "أوباميانغ" قد انضمّ إلى نادي أولمبيك مارسيليا في صيف 2023، وعقده سارٍ حتى 30 يونيو 2026.
وشارك "أوباميانغ" مع أولمبيك مارسيليا في 51 مباراة بكافة المسابقات، وسجل الغابوني 30 هدفًا، وصنع 11 تمريرة حاسمة.