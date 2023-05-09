أهلي طرابلس الليبي يفوز على النهضة العماني برباعية في مرحلة الذهاب

ومن المقرر أن تُلعب مباراة العودة بين الفريقين في مجمع البريمي الرياضي، يوم 29 مايو الحالي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.