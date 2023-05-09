أهلي طرابلس الليبي يفوز على النهضة العماني برباعية في مرحلة الذهاب

حقق فريق أهلي طرابلس الليبي فوزًا على النهضة العماني بنتيجة 4-2، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن مرحلة الذهاب من الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، التي يُنظمها الاتحاد العربي لكرة القدم.
وسجل أهداف أهلي طرابلس كلٌ من أنيس سلتو ومحمد المنير ونور الدين القليب وأحمد التربي، بينما جاء هدفا النهضة بوساطة المنذر العلوي وعمر المالكي.
ومن المقرر أن تُلعب مباراة العودة بين الفريقين في مجمع البريمي الرياضي، يوم 29 مايو الحالي، لحسم هوية المتأهل منهما إلى دور المجموعات، الذي سيُقام بنظام التجمع الصيف القادم في مدن أبها والطائف والباحة بالمملكة العربية السعودية.
وينضم الفريق المتأهل من أهلي طرابلس أو النهضة إلى المجموعة التي تضم كلاً من الهلال السعودي والسد القطري والوداد المغربي.