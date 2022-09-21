بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 92.. "اتحاد الفروسية" يدشن موسمه ببطولة قفز الحواجز

وقال الأمير عبدالله بهذه المناسبة: "إن ما تعيشه المملكة من تنمية وازدهار هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعطاء، وأن ما يحظى به قطاع الرياضة والشباب من دعم سخي كان له الأثر الإيجابي".