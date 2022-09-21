بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 92.. "اتحاد الفروسية" يدشن موسمه ببطولة قفز الحواجز

يستهلّ الاتحاد السعودي للفروسية موسمه الجديد 2022 - 2023م بإقامة بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز بالتزامن مع احتفالات المملكة العربية السعودية بذكرى اليوم الوطني 92.
ويقيم الاتحاد البطولة على مقر "قفز السعودية" بالجنادرية في مدينة الرياض على مدى يومي الخميس والجمعة، وبمشاركة فرسان وفارسات المملكة.
من جانبه، رفع الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية أسمى التهاني، وصادق التبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ92 لليوم الوطني المجيد.
وقال الأمير عبدالله بهذه المناسبة: "إن ما تعيشه المملكة من تنمية وازدهار هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعطاء، وأن ما يحظى به قطاع الرياضة والشباب من دعم سخي كان له الأثر الإيجابي".
وأضاف: "حرصنا في اتحاد الفروسية أن تكون انطلاقتنا للموسم بإقامة بطولة كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز بالتزامن مع احتفالات المملكة بهذا اليوم العزيز على قلوبنا، وسيكون هناك فعاليات مصاحبة تتناسب مع جميع أفراد العائلة".
وأكد أن الموسم سيشهد العديد من البطولات المحلية والدولية الكبرى، بحضور نخبة من فرسان العالم، كما سيكون لدينا بطولة كأس العالم التجريبية؛ استعدادًا لاستضافة المملكة لكأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024م.
واختتم الحديث بالشكر لوزير الرياضة، مؤكداً أن المتابعة المستمرة من قبله أسهمت في إقامة عدد كبير من البطولات الدولية والمحلية في مختلف رياضات الفروسية.
يشار إلى أن البطولة تقام على أربعة أشواط خصص لليوم الأول شوط فرسان الوطن للمبتدئين ارتفاع 60- 80 سم وشوط فرسان الوطن مفتوح (3) ارتفاع 120-125 سم وفي اليوم الثاني يقام شوط فرسان الوطن مفتوح (2) ارتفاع 105-110 سم وتختتم البطولة بشوط كأس اليوم الوطني ارتفاع 130 -135 سم والذي يحتفظ بلقبه من الموسم الماضي الفارس خالد المبطي.
وكان اتحاد الفروسية قد أعلن عن إقامة البطولة لهذا العام بشكل مختلف بمضاعفة مساحة القرية وإقامة العديد من الفعاليات والمناطق المصاحبة كالمنطقة الترفيهية ومعرض الفنون ومنطقة للمقاهي والمطاعم ومنطقة العرض الحي ومنطقة للبيع كما سيقام العديد من الفعاليات الموسيقية والفنون الشعبية احتفاء بهذه المناسبة الغالية.