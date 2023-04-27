رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل" يشكر القيادة على رعاية وتشريف نهائي كأس الملك

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أسمى آيات الشكر والعرفان، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة القدم السعودية؛ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي 2022-2023 ، والتي ستجمع فريقَي الهلال والوحدة يوم الجمعة 22 شوال 1444هـ، الموافق 12 مايو 2023م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.