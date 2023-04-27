رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم "المسحل" يشكر القيادة على رعاية وتشريف نهائي كأس الملك

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أسمى آيات الشكر والعرفان، باسمه ونيابة عن أعضاء الاتحاد السعودي ومنسوبي كرة القدم السعودية؛ إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله؛ لرعايته الكريمة للمباراة النهائية على كأسه الغالية للموسم الرياضي 2022-2023 ، والتي ستجمع فريقَي الهلال والوحدة يوم الجمعة 22 شوال 1444هـ، الموافق 12 مايو 2023م، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
كما رفع المسحل أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تشريف سموّه لهذه المباراة النهائية.
وأكّد رئيس الاتحاد السعودي أن هذه الرعاية الكريمة والتشريف المُثمّن يعكس الاهتمام والدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة بالقطاع الرياضي في المملكة بشكل عام، وكرة القدم على وجه الخصوص، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة، بجهد ومتابعة مستمرّة من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي عن تمنياته لطرفَي نهائي أغلى الكؤوس، الهلال والوحدة، بالتوفيق، وأن يقدّما مباراة كبيرة تليق بالكرة السعودية.