منتدى العالم القادم يسدل الستار على نسخته الثانية ويختتم فعاليّات موسم الجيمرز

وقالت رئام الخضيري، مديرة برنامج منتدى العالم القادم، ومسؤولة الاتصال المؤسسي في الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: "من خلال تجسيد الإبداع والابتكار والتنوع، غطّت جلسات منتدى العالم القادم أهم الموضوعات في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والصناعات المرتبطة بها. ضمّ المنتدى قادة بارزين ومتحدثين خبراء، وجذبت نسخة هذا العام أكثر من 2500 شخص من جميع أنحاء العالم، مما يعكس بشكل كامل القوة الجاذبة للقطاع عالميًا. سعى الحدث إلى طرح الأسئلة الصعبة المتعلقة بالألعاب والرياضات الإلكترونية، وبعد الكثير من الجلسات والنقاشات المثمرة على مدار اليومين الماضيين، هناك شيء واحد سيتفق عليه جميع المشاركين وهو أن منتدى العالم القادم ساعد بشكل كبير في تشكيل مستقبل صناعتنا".