جدة تستضيف حفل قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023

تستضيف محافظة جدة بعد غدٍ حفل قرعة كأس العالم للأندية FIFA 2023، الذي سيشهد كذلك الكشف عن الشعار الرسمي للبطولة، وذلك في بثّ مباشر على منصّات فيفا الرقمية، والقنوات السعودية الرياضية.