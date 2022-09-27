الأهلي والنصر يتصدران.. بعد نهاية الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة

ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد (4) نقاط، وضباء بالمركز السابع برصيد (4) نقاط بعد فوزه على الأنصار 89-76 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والسلام بالمركز الثامن برصيد (4) نقاط، والاتحاد بالمركز التاسع بعد فوزه على نظيره العدالة 81-80، في اللقاء الذي أقيم على صالة الفتح في الأحساء، والتعاون بالمركز العاشر برصيد (4) نقاط، والأنصار بالمركز الحادي عشر برصيد (4) نقاط، والعدالة بالمركز الثاني عشر برصيد (3) نقاط.