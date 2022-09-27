الأهلي والنصر يتصدران.. بعد نهاية الجولة الثالثة من الدوري الممتاز لكرة السلة

تصدر فريقا الأهلي والنصر الدوري الممتاز لكرة السلة للجولة الثالثة بعد فوز الأهلي على نظيره الفتح 72-61 في اللقاء الذي أقيم على صالة الفتح بالأحساء، ويرفع رصيده إلى (6) نقاط متقدماً على النصر بفارق التسجيل النقطي والذي فاز بدوره على نظيره التعاون 91-75 ويرفع رصيده إلى (6) نقاط في اللقاء الذي أقيم على صالة نادي التعاون بمدينة بريدة.
ويحتل الفتح المركز الثالث برصيد (5) نقاط متقدماً على الهلال وأحد بفارق التسجيل النقطي ويحتل الهلال المركز الرابع برصيد (5) نقاط بعد فوزه على السلام 80-77 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف، و أحد خامساً برصيد (5) نقاط بعد فوزه على نظيره الوحدة 81-80 في اللقاء الذي أقيم على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.
ويحتل الوحدة المركز السادس برصيد (4) نقاط، وضباء بالمركز السابع برصيد (4) نقاط بعد فوزه على الأنصار 89-76 في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، والسلام بالمركز الثامن برصيد (4) نقاط، والاتحاد بالمركز التاسع بعد فوزه على نظيره العدالة 81-80، في اللقاء الذي أقيم على صالة الفتح في الأحساء، والتعاون بالمركز العاشر برصيد (4) نقاط، والأنصار بالمركز الحادي عشر برصيد (4) نقاط، والعدالة بالمركز الثاني عشر برصيد (3) نقاط.