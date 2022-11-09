المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يكشف آخر الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022.. تعرف عليها

نظمت وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الدوري السادس للقطاع الرياضي، وذلك في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض، حيث سلط الضوء على آخر الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022، والتي تستضيفها دولة قطر ابتداءً من يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.
وشارك في المؤتمر الصحفي عدد من القطاعات الحكومية كالهيئة السعودية للسياحة، والهيئة العامة للنقل، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومطارات القابضة، والاتحاد السعودي لكرة القدم.
يأتي ذلك ضمن سلسلة المؤتمرات الدورية الصحفية التي نظمتها وزارة الرياضة خلال الأسابيع الماضية، للحديث عن مستجدات القطاع الرياضي وبرامجه المختلفة، بما في ذلك اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
في البداية تم تقديم عرض مرئي يسلط الضوء على المتطلبات التي يحتاجها المشجع السعودي الذاهب إلى دولة قطر لمساندة المنتخب السعودي في المونديال، وتركزت على الآتي:
- تذكرة المباراة.
- بطاقة هيا.
- جواز السفر.
جاء ذلك في حديث حماد البلوي مدير عام التخطيط الإستراتيجي في وزارة الرياضة، والذي أشار إلى الدور الكبير في هذا الجانب من خلال (البيت السعودي) الذي يقام بكورنيش الدوحة، بالإضافة إلى دعم الاتحاد السعودي لدعم حضور الجماهير لمونديال قطر.
فيما تحدث المدير التنفيذي لإدارة دعم القرار في الهيئة السعودية للسياحة فيصل البلوي عن منصة (حاضرين) لإثراء تجربة السياح، وإبراز الدور التوعوي والإرشادي الذي يقدم للمشجعين منذ الدخول لقطر حتى الخروج منها أثناء فترة المونديال بثمان لغات مختلفة.
فيما كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للنقل صالح الزويد، عن عدد الحافلات المقلة للجماهير من منفذ سلوى إلى أبو سمرة في قطر، حيث بلغ العدد 55 حافلة، بالإضافة إلى النقل الترددي، والخدمة تقدم مجاناً للجماهير خلال 24 ساعة، إلى جانب الخدمات التي تقدم من المطارات.
كما تحدث المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي، الذي أشار إلى أهمية الحدث وتكاتف الجهات الحكومية، وتم رفع الطاقة الاستيعابية في نقاط التفتيش بمنفذ سلوى.
فيما قال أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في مطارات القابضة، إن 5 مطارات دولية جاهزة لنقل المشجعين في كل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة)، من خلال رحلات ترددية بلغت أكثر من 2300 رحلة، بدءاً من 13 نوفمبر إلى 24 ديسمبر المقبل.
واختتم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم ابراهيم القاسم الحديث عن تطبيق "قدام" والدور الكبير الذي يقدمه للجماهير السعودية الحاضرة لمؤازرة الأخضر في مونديال قطر 2022، حيث يتم تجهيز التذاكر وحجوزات الطيران من خلال تطبيق "قدام" لـ5000 مشجع.
وأكد القاسم أنه بإمكان الجماهير الاستفادة من خدمات "البيت السعودي" في قطر القريب من الكورنيش، حيث يشمل البيت على (التاريخ والثقافة، الإنجازات الرياضية، مشاهدة المباريات) إلى جانب الأنشطة الترفيهية.
وأوضح القاسم في ختام حديثه إلى أنه جار العمل لطرح تذاكر للجماهير من خلال تطبيق "قدام" بالتعاون مع "فيفا" خلال الفترة المقبلة.