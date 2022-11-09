المؤتمر الدوري لوزارة الرياضة يكشف آخر الترتيبات الخاصة بكأس العالم 2022.. تعرف عليها

فيما قال أحمد المسيند مدير عام الاتصال المؤسسي والتسويق في مطارات القابضة، إن 5 مطارات دولية جاهزة لنقل المشجعين في كل من (الرياض، جدة، الدمام، القصيم، المدينة المنورة)، من خلال رحلات ترددية بلغت أكثر من 2300 رحلة، بدءاً من 13 نوفمبر إلى 24 ديسمبر المقبل.