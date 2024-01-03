كأس أمم آسيا حصريًّا داخل السعودية على قنوات "SSC" و"شاهد"

من جانبها استعدّت قنوات "SSC" للحدث بإطلاق استوديوهات خاصة بتواجد نخبة مميزة من المعلّقين والمحللين والمقدمين، بالإضافة لعدد من مراسلي القنوات الذين سيتواجدون في أرض الحدث من الدوحة؛ حيث ستكون هناك تغطية خاصّة من خلال نشرات الأخبار وبرنامج "برا 18"، فضلًا عن الاستوديوهات التحليلية.