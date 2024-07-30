أولمبياد باريس.. السراج ينهي مشاركته الأولمبية بالمركز الأول.. والفيصل يشيد بأدائه

تربّعت اليابان – حتى ظهر يوم الثلاثاء -، على صدارة جدول الترتيب العام للميداليات، بحصولها على 6 ذهبيات من أصل 12 ميدالية، تاركة المركز الثاني لفرنسا البلد المستضيف بـ5 ذهبيات من أصل 16 ميدالية، والصين ثالثاً 5 ذهبيات من أصل 12 ميدالية، وأستراليا رابعاً بخمس ذهبيات من أصل 9 ميداليات، متفوقة بعدد الفضيات على كوريا الجنوبية التي جاءت خامساً بذات الرقم من الذهبيات من أصل 10 ميداليات.