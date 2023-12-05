في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.. النصر يتعادل مع استقلال الطاجيكي

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم بهدف لمثله ، أمام مستضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي ،وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ريسبوبليكانانسكي في مدينة دوشانبي الطاجيكية، في ختام مباريات دور المجموعات (الجولة السادسة والأخيرة) لحساب المجموعة الخامسة، بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبد الله.
الشوط الأول انتهى بتقدم استقلال دوشنبه بهدف دون مقابل أحرزه "اليشر" في الدقيقة 32 بعد استثماره لكرة وصلته من لاعب النصر عبدالرحمن غريب بالخطأ ، سددها الأول قوية على يسار الحارس راغد النجار.
وفي الشوط الثاني عدل "غريب" خطأ الشوط الأول بهدف التعادل لفريقه النصر في الدقيقة 50 .
وفي الدقيقة 75 ، دفع المدير الفني للنصر "كاسترو " باللاعب "تاليسكا " بدلاً عن محمد مران ، و"اوتافيو" بدلاً عن عبد المجيد الصليهم .
بتلك النتيجة بلغ النصر النقطة 14 وبقي في الصدارة بلا خسارة ( متأهلاً لدور الـ 16 من الجولة السابقة ) ،فيما ودع استقلال البطولة وفي رصيده 3 نقاط في المركز الأخير .