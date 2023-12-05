في ختام دور المجموعات من دوري أبطال آسيا.. النصر يتعادل مع استقلال الطاجيكي

تعادل فريق النصر الأول لكرة القدم بهدف لمثله ، أمام مستضيفه استقلال دوشنبه الطاجيكي ،وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب ريسبوبليكانانسكي في مدينة دوشانبي الطاجيكية، في ختام مباريات دور المجموعات (الجولة السادسة والأخيرة) لحساب المجموعة الخامسة، بقيادة الحكم الإماراتي محمد عبد الله.