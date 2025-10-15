"فيفا" يعلّق بعد تهديد ترامب بنقل مباريات مونديال 2026 من المدن الأمريكية المضيفة

وجاء هذا التعليق بعد أن هدّد ترامب خلال لقائه بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في واشنطن، بحرمان بعض المدن الأمريكية الديمقراطية من استضافة مباريات المونديال إذا رأى أنها تشكّل "مشكلة أمنية"، قائلاً: "سأتصل بجاني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وأقول له: دعونا ننقل المباريات إلى مكان آخر، وسيفعل ذلك"، في إشارة إلى قربه من رئيس الاتحاد الدولي.