"فيفا" يعلّق بعد تهديد ترامب بنقل مباريات مونديال 2026 من المدن الأمريكية المضيفة

علّق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية نقل مباريات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مؤكدًا أنه يأمل أن تكون جميع المدن الـ16 المضيفة جاهزة لاستضافة المباريات بنجاح.
وقال متحدث باسم الفيفا في بيان نقلته وكالة فرانس برس، الأربعاء، إن السلامة والأمن مسؤولية الحكومات، وهي الجهة التي تقرر ما تراه مناسبًا لحماية السلامة العامة.
وجاء هذا التعليق بعد أن هدّد ترامب خلال لقائه بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في واشنطن، بحرمان بعض المدن الأمريكية الديمقراطية من استضافة مباريات المونديال إذا رأى أنها تشكّل "مشكلة أمنية"، قائلاً: "سأتصل بجاني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وأقول له: دعونا ننقل المباريات إلى مكان آخر، وسيفعل ذلك"، في إشارة إلى قربه من رئيس الاتحاد الدولي.
وأوضح ترامب أنه قد يطبّق ذلك بسهولة على مدينة بوسطن، إحدى المدن الديمقراطية المقرر أن تستضيف سبع مباريات في البطولة. وتشمل المدن الأمريكية الأخرى المستضيفة سان فرانسيسكو، سياتل، لوس أنجلوس، ميامي، دالاس، وهيوستن، إلى جانب مدن في كندا والمكسيك.
وردّ الفيفا بحذر، مؤكدًا أن هدفه هو ضمان نجاح كل المدن المضيفة واستيفائها جميع الشروط التنظيمية والأمنية.
يُذكر أن الولايات المتحدة تستضيف 11 مدينة من أصل 16 في البطولة التي تضم 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ كأس العالم، بمشاركة كل من المكسيك وكندا.