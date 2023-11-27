الآسيوي: عبدالرزاق حمدالله رجل مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي

وتغلب نادي الاتحاد السعودي خارج ملعبه على أجمك الأوزبكي 2-1 اليوم الاثنين على ملعب مجمع او كي ام كي الرياضي في الماليك، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.