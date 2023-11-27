رياضة
الآسيوي: عبدالرزاق حمدالله رجل مباراة الاتحاد وأجمك الأوزبكي
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم فريق الاتحاد عبدالرزاق حمدالله رجل مباراة فريقه أمام أجمك الأوزبكي في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
وتغلب نادي الاتحاد السعودي خارج ملعبه على أجمك الأوزبكي 2-1 اليوم الاثنين على ملعب مجمع او كي ام كي الرياضي في الماليك، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة في دوري أبطال آسيا 2023-2024.
ويأتي اختيار المهاجم المغربي نظير المجهود المميز الذي قدمه في المباراة، حيث أسهم في تسجيل ثنائية فريقه في الدقائق (30-35) من زمن المباراة.
وابتعد الاتحاد في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات، في حين بقي رصيد أجمك خاليًا من النقاط.