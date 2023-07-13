الاتفاق يدعم الجهاز الفني لـ"جيرارد" بالتوقيع مع 4 مساعدين .. حتى 2025

فيما خاض الدكتور جوردان ميلسوم العديد من التجارب كمعد بدني مع أندية شفيلد يونايتد، شفرات سي دي، مدينة أكسفورد، ليستر سيتي، ليفربول، كما عمل كمعد بدني مع المدرب ستيفن جيرارد في نادي ليفربول تحت 18 سنة وكذلك في نادي أستون فيلا، أما أهم إنجازاته مع جيرارد هو تحقيق الدوري الأسكتلندي مع نادي رينجرز في عام 2020/21.