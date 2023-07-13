الاتفاق يدعم الجهاز الفني لـ"جيرارد" بالتوقيع مع 4 مساعدين .. حتى 2025

اكتمل عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق والذي يقوده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد، حيث وقعت إدارة النادي برئاسة المهندس خالد الدبل مع 4 مساعدين إنجليز لدعم الجهاز الفني حتى 2025 وهم : إيان فوستر مساعد مدرب أول، توم كلوشو مساعد مدرب ثانٍ، جوردن ميلسوم معد بدني ورايي شرويد محلل أداء.
يُذكر أن فوستر قد أسهم بتحقيق العديد من الإنجازات أبرزها التتويج مع منتخب إنجلترا تحت 17 سنة بكأس العالم في الهند عام 2017، إلى جانب تحقيقه تاج اليورو لمنتخب إنجلترا تحت 19 سنة في 2022 وبلوغ كأس العالم تحت 20 سنة والتي ستُقام في الأرجنتين.
أما توم كولشو فقد نجح كمساعد للمدرب ستيفن جيرارد بتحقيق الدوري الأسكتلندي مع فريق رينجرز عام 2020/21، كما عمل كمساعد للمدرب جيرارد أيضًا عندما قاد فريق أستون فيلا 2021/22.
فيما خاض الدكتور جوردان ميلسوم العديد من التجارب كمعد بدني مع أندية شفيلد يونايتد، شفرات سي دي، مدينة أكسفورد، ليستر سيتي، ليفربول، كما عمل كمعد بدني مع المدرب ستيفن جيرارد في نادي ليفربول تحت 18 سنة وكذلك في نادي أستون فيلا، أما أهم إنجازاته مع جيرارد هو تحقيق الدوري الأسكتلندي مع نادي رينجرز في عام 2020/21.
في المقابل رايي شرويد عمل كمدرب في ليفربول لمدة 10 سنوات للأعمار من 10 حتى 16 سنة ثم محلل أداء في ليفربول لمدة 3 سنوات تحت 21 سنة.
وبذلك ينضم الرباعي إلى بقية أعضاء الجهاز الفني السابقين الذين تم تجديد العقد معهم وهم: المغربي طارق مخناس مساعد مدرب، التونسي صبري الحضري معد بدني ثانٍ، والجزائري بلال شعبة محلل أداء.