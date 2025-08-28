محافظ جدة يشهد ورشة عمل معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، ورشة عمل تعريفية بعنوان: "الرياضة فرص واستثمار لقاء المستثمرين والمهنيين الرياضيين"، لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، التي نظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بالتعاون مع جامعة جدة، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبالخيل، ورئيس الجامعة المكلَّف عبيد آل مظف، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وعددٍ من المسؤولين والخبراء في القطاع الرياضي، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.