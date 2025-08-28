محافظ جدة يشهد ورشة عمل معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي

شهد صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة اليوم، ورشة عمل تعريفية بعنوان: "الرياضة فرص واستثمار لقاء المستثمرين والمهنيين الرياضيين"، لاستعراض الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي، التي نظمها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، بالتعاون مع جامعة جدة، بحضور معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك، ونائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبالخيل، ورئيس الجامعة المكلَّف عبيد آل مظف، ومدير فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة عبدالعزيز بن عبود، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة محمد يوسف ناغي، وعددٍ من المسؤولين والخبراء في القطاع الرياضي، وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة جدة.
وألقت مدير عام معهد إعداد القادة الدكتورة مزنة بنت عبدالرحمن المرزوقي كلمة عبّرت فيها عن شكرها لسمو محافظ جدة على حضوره وتشريفه، مؤكدةً أن التكريم يعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاحترافية في القطاع الرياضي، وتعزيز الثقة في الممارسين والمهنيين، كما هنّأت المكرمين على هذا النجاح كونهم روّادًا وسبّاقين في الحصول على الرخص المهنية.
واستعرضت الورشة أهداف مشروع الرخص المهنية، والاعتماد البرامجي، وآلية إصدار الرخص الخاصة بمعاهد التدريب الرياضي، إضافةً إلى الكشف عن الفرص والتوجهات الاستثمارية في المحافظة؛ بهدف تمكين القطاعين الخاص وغير الربحي من الإسهام في تطوير القطاع الرياضي.
وفي الختام، كرّم سموه عددًا من الجهات المشاركة، والأوائل الحاصلين على الرخصة المهنية من الأفراد.
يُذكر أن مشروع الرخص المهنية والاعتماد البرامجي يُعد أحد مبادرات وزارة الرياضة الرامية إلى تطوير الكفاءات الوطنية، وتنظيم المهن الرياضية في القطاع، وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الاحترافية.