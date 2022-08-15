الهلال: غياب "البليهي".. و"هيون" يجري أشعة على موضع إصابته

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أمس الاثنين، غياب مدافع الفريق علي البليهي، بعد العودة من معسكر برمنجهام البريطانية، فيما أجرى الكوري الجنوبي هيون سو، أشعة على موضع إصابته في الفخذ، تظهر نتائجها خلال يومين.