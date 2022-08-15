رياضة

الهلال: غياب "البليهي".. و"هيون" يجري أشعة على موضع إصابته

لاعبو الهلال يؤدون الحصة التدريبية
لاعبو الهلال يؤدون الحصة التدريبية
سبق
سبق

شهدت تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، أمس الاثنين، غياب مدافع الفريق علي البليهي، بعد العودة من معسكر برمنجهام البريطانية، فيما أجرى الكوري الجنوبي هيون سو، أشعة على موضع إصابته في الفخذ، تظهر نتائجها خلال يومين.

وقال الأزرق في حسابه الرسمي على «تويتر»، أن البليهي يعاني مضاعفات الإنفلونزا، كما أدى سلمان الفرج برنامجه العلاجي والتأهيلي في العيادة، وبدأ صالح الشهري المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي في الصالة.

فيما منح الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتين رامون دياز، راحة لياسر الشهراني عن المران نظير مرافقته لوالده في المستشفى.

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نادي الهلال

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