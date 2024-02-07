وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب القطري: فوز ومستوى رائع بالتوفيق للمنتخبين الأردني والقطري الشقيقين

ونجح المنتخب القطري في التأهل إلى المباراة النهائية، اليوم الأربعاء، عبر بوابة إيران بنتيجة 3/2، ليواجه الأردن، السبت المقبل، في النهائي الآسيوي المرتقب " بنكهة عربية".