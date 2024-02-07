رياضة

وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب القطري: فوز ومستوى رائع بالتوفيق للمنتخبين الأردني والقطري الشقيقين

بمناسبة التأهل لنهائي كأس آسيا 2023
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب القطري بمناسبة تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، وحامل اللقب.

وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) مهنئاً قطر والأردن بمناسبة بلوغ النهائي الآسيوي: " أبارك للمنتخب القطري الشقيق تأهله لنهائي كأس آسيا 2023 فوز ومستوى رائع، بالتوفيق للمنتخبين الشقيقين في المباراة النهائية".

فرحة لاعبي منتخب قطر بتسجيل هدف الفوز والتأهل لنهائي كأس آسيا 2023 على حساب إيران
فرحة لاعبي منتخب قطر بتسجيل هدف الفوز والتأهل لنهائي كأس آسيا 2023 على حساب إيران

ونجح المنتخب القطري في التأهل إلى المباراة النهائية، اليوم الأربعاء، عبر بوابة إيران بنتيجة 3/2، ليواجه الأردن، السبت المقبل، في النهائي الآسيوي المرتقب " بنكهة عربية".

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