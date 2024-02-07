وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ المنتخب القطري: فوز ومستوى رائع بالتوفيق للمنتخبين الأردني والقطري الشقيقين

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، المنتخب القطري بمناسبة تأهله إلى المباراة النهائية من بطولة كأس آسيا 2023 للمرة الثانية على التوالي، وحامل اللقب.
وقال "الفيصل" في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس) مهنئاً قطر والأردن بمناسبة بلوغ النهائي الآسيوي: " أبارك للمنتخب القطري الشقيق تأهله لنهائي كأس آسيا 2023 فوز ومستوى رائع، بالتوفيق للمنتخبين الشقيقين في المباراة النهائية".
ونجح المنتخب القطري في التأهل إلى المباراة النهائية، اليوم الأربعاء، عبر بوابة إيران بنتيجة 3/2، ليواجه الأردن، السبت المقبل، في النهائي الآسيوي المرتقب " بنكهة عربية".