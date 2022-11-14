على ملعب الأمير فيصل بن فهد.. "الأخضر" يواصل إعداده للقاء كرواتيا الودي استعدادًا لكأس العالم

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في مدينة "الرياض"؛ استعدادًا لمواجهته الودية أمام منتخب كرواتيا بعد يوم غدٍ الأربعاء ضمن المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022™ التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي.