ليبيا أمام المغرب.. والكويت مع الجزائر في الدور نصف النهائي

أقيمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات 2023، التي تقام في صالة وزارة الرياضة بمحافظة جدة في المملكة العربية السعودية، حيث تأهلت منتخبات ليبيا والمغرب والكويت والجزائر إلى المربع الذهبي.
ولُعبت اليوم الثلاثاء 4 مباريات، حيث فاز منتخب ليبيا على منتخب لبنان بنتيجة 5-2، ومنتخب المغرب أمام منتخب السعودية بنتيجة 5-2، ومنتخب الكويت بنتيجة 6-2 أمام منتخب مصر، ومنتخب الجزائر أمام منتخب العراق بهدفين دون مقابل.
وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب ليبيا كل من محمد سعيد (هدفان) وزياد عزيز وعز الدين المريمي وأحمد الأجنف، فيما جاءت ثنائية منتخب لبنان عن طريق عيسى محرز مجد حاموش، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب الليبي صهيب الغول.
وفي المباراة الثانية، سجل أهداف منتخب المغرب كل من خالد بو زيد وسفيان شعراوي وأناس العيان ورضا الخياري وإدريس رايس، فيما جاءت ثنائية منتخب السعودية عن طريق نواف عروان، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، لاعب المنتخب المغربي أناس العيان.
وفي المباراة الثالثة، سجل أهداف منتخب الكويت كل من عمر الشطي وعبدالرحمن الطويل وبدر المنصور (هدفان) وسليمان العمران وعبداللطيف العباسي، بينما جاء هدفا منتخب مصر عن طريق مصطفى خلف، فيما حصل عبدالرحمن الطويل من منتخب الكويت على جائزة أفضل لاعب.
وفي المباراة الرابعة، سجل هدفي منتخب الجزائر اللاعب أمين بن شريف، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، حارس المنتخب الجزائري سمير طفاف.
وبتلك النتائج، يلتقي منتخب ليبيا مع منتخب المغرب، ومنتخب الكويت مع منتخب الجزائر، مساء يوم غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.