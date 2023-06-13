ليبيا أمام المغرب.. والكويت مع الجزائر في الدور نصف النهائي

ولُعبت اليوم الثلاثاء 4 مباريات، حيث فاز منتخب ليبيا على منتخب لبنان بنتيجة 5-2، ومنتخب المغرب أمام منتخب السعودية بنتيجة 5-2، ومنتخب الكويت بنتيجة 6-2 أمام منتخب مصر، ومنتخب الجزائر أمام منتخب العراق بهدفين دون مقابل.

وفي المباراة الأولى، سجل أهداف منتخب ليبيا كل من محمد سعيد (هدفان) وزياد عزيز وعز الدين المريمي وأحمد الأجنف، فيما جاءت ثنائية منتخب لبنان عن طريق عيسى محرز مجد حاموش، بينما حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب المنتخب الليبي صهيب الغول.