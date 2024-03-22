"سلة الهلال" تحقق بطولة الدوري

حقق فريق الهلال الأول لكرة السلة بطولة الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة للموسم الرياضي 2024/2023؛ وذلك بعد تغلبه على "النصر" بنتيجة 64- 59 ، في اللقاء الذي أقيم مساء الجمعة في صالة وزارة الرياضة بالرياض ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين والأخيرة من الدوري.
محمد السويلم (22) مباراة ، زكريا هوساوي (22) مباراة ، أنتوان سكوت (21) مباراة ، عبدالملك عاشور (21) مباراة، والتون دانتيز (20) مباراة، ناصر العبسي (20) مباراة، أسامة البرقاوي (9) مباراة، عبدالرحمن مجرشي (17) مباراة، محمد العتيبي (13) مباراة، سلطان العريعر (12) مباراة، ماكلوم تري (10) مباريات، عبدالإله هادي (7) مباريات ، نواف الشمري (6) مباريات، محمد البيشي (4) مباريات.
لعب 22 مباراة، حقق الفوز في 19 مواجهة ، وخسر ثلاثة ، وجمع 41 نقطة.
أشرف على الفريق فنياً: المدرب ستراتوس كوكو ليكيدس ، ومساعد المدرب إيفانجيلوس سبيريديس، و معد بدني ميكيل كياساف.
فيما أشرف على الفريق إدارياً: المدير التنفيذي للألعاب المختلفة عبدالإله المقرن ، مدير اللعبة صالح الخليفي ، إداري اللعبة ابراهيم البيشي.