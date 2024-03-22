"سلة الهلال" تحقق بطولة الدوري

محمد السويلم (22) مباراة ، زكريا هوساوي (22) مباراة ، أنتوان سكوت (21) مباراة ، عبدالملك عاشور (21) مباراة، والتون دانتيز (20) مباراة، ناصر العبسي (20) مباراة، أسامة البرقاوي (9) مباراة، عبدالرحمن مجرشي (17) مباراة، محمد العتيبي (13) مباراة، سلطان العريعر (12) مباراة، ماكلوم تري (10) مباريات، عبدالإله هادي (7) مباريات ، نواف الشمري (6) مباريات، محمد البيشي (4) مباريات.