صاحب هدف الكاميرون في مرمى البرازيل "أبو بكر": الآن نودِّع السنين العجاف في بطولة كأس العالم

وأضاف "أبو بكر" للناقل الحصري "بي إن سبورت": "قدَّمنا مباراة جيدة جدًّا أمام البرازيل، المنتخب الكبير والعريق، واستحققنا الفوز عطفًا على الأداء الذي قدَّمناه، ويثلج الصدر. ولعل السبب الحقيقي الذي جعلنا لم نتأهل للدور التالي هو إخفاقنا في المباراة الأولى، والآن انتصارنا ضد البرازيل هو نهاية السنين العجاف بعدم تحقيق فوز وحصد النقاط الثلاث في بطولة كأس العالم".