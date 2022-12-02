صاحب هدف الكاميرون في مرمى البرازيل "أبو بكر": الآن نودِّع السنين العجاف في بطولة كأس العالم

قال مهاجم منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم "فينسينت أبو بكر" إن هدفه في مرمى البرازيل في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم قطر 2022 هو نهاية السنين العجاف التي كان يعيشها المنتخب الكاميروني بعدم الظفر بالنقاط الثلاث.
وأضاف "أبو بكر" للناقل الحصري "بي إن سبورت": "قدَّمنا مباراة جيدة جدًّا أمام البرازيل، المنتخب الكبير والعريق، واستحققنا الفوز عطفًا على الأداء الذي قدَّمناه، ويثلج الصدر. ولعل السبب الحقيقي الذي جعلنا لم نتأهل للدور التالي هو إخفاقنا في المباراة الأولى، والآن انتصارنا ضد البرازيل هو نهاية السنين العجاف بعدم تحقيق فوز وحصد النقاط الثلاث في بطولة كأس العالم".
وتمنى الكاميروني "أبو بكر" التوفيق للمنتخبات الإفريقية في مونديال قطر 2022 في دور الـ 16، وبخاصة المنتخب المغربي الذي سيواجه إسبانيا.
وكانت الكاميرون قد ودَّعت مونديال قطر مساء أمس الجمعة، بالرغم من الفوز التاريخي على البرازيل بهدف دون مقابل، أحرزه "فينيست أبو بكر"، وصعدت البرازيل وسويسرا للدور التالي.