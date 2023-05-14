رياضة

قبل أربع جولات على نهاية المسابقة .."برشلونة" يتوج بلقب الدوري الإسباني

عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 - 2
فرحة لاعبي برشلونة بالفوز على إسبانيول وتحقيق لقب الدوري الإسباني
فرحة لاعبي برشلونة بالفوز على إسبانيول وتحقيق لقب الدوري الإسباني
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سبق

توج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الـ27 في تاريخه، عقب فوزه على مضيفه إسبانيول 4 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما أمس الأحد، في الجولة الرابعة والثلاثين من المسابقة التي شهدت أيضًا فوز إلتشي على أتلتيكو مدريد 1 - 0 وفالنسيا على مضيفه سلتا فيجو 2 - 1.

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.

نادي برشلونة الإسباني
الدوري الإسباني

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