قبل أربع جولات على نهاية المسابقة .."برشلونة" يتوج بلقب الدوري الإسباني

وقبل أربع جولات على نهاية المسابقة، أصبح رصيد برشلونة 85 نقطة من 34 مباراة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 69 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.