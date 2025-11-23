في ليلة الفرص الضائعة من قبل "حمدالله" و"المعتوق".. الشباب والأخدود تعادلا

لحق فريق الأخدود الأول لكرة القدم بالتعادل الإيجابي أمام ضيفه الشباب بهدف لمثله،وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، على أرض ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية في نجران، بقيادة الحكم عبدالله العويدان.
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، حيث كان البادئ في التسجيل الشباب عن طريق مهاجمه وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 33 "لأول مرة يزور الشباك هذا الموسم بعد غياب لأكثر من شهرين" بداعي الإصابة، مستثمراً كرة طولية وصلته من زميله محمد الشويرخ.
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 45+1 أضاع لاعب الشباب عبدالله معتوق فرصة هدف محقق لفريقه، ليعاقبهم خالد ناري بهدف التعادل للأخدود بعدها بدقيقة.
وفي الشوط الثاني دفع مدرب الشباب بالعائد من الإصابة اللاعب ياسين عدلي في الدقيقة 61.
وشهدت الدقيقة 63 إضاعة فرصة هدف مؤكد آخر للشباب، وهذه المرة عن طريق حمدالله.
وفي الدقيقة 90+7 أنقذ حارس الشباب غروهي فريقه من هدف مؤكد للأخدود.
بهذه النتيجة حل الشباب في المركز الـ13 برصيد 8 نقاط، وبقي الأخدود بخمس نقاط في المركز الـ15.