في ليلة الفرص الضائعة من قبل "حمدالله" و"المعتوق".. الشباب والأخدود تعادلا

الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين، حيث كان البادئ في التسجيل الشباب عن طريق مهاجمه وهدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 33 "لأول مرة يزور الشباك هذا الموسم بعد غياب لأكثر من شهرين" بداعي الإصابة، مستثمراً كرة طولية وصلته من زميله محمد الشويرخ.