تعاون بين اتحاد الخماسي الحديث وجمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة لتفعيل المرافق الرياضية

تم النشر في

وقع الاتحاد السعودي للخماسي الحديث، اليوم الخميس، اتفاقية تعاون مع جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة، تهدف إلى تفعيل المرافق الرياضية وتعزيز انتشار اللعبة، إضافة إلى إطلاق مبادرات رياضية عبر المراكز التابعة للجمعية.

وجرت مراسم التوقيع في مركز دوم الحضاري بالمدينة المنورة، بحضور بدر بالعبيد الأمين العام للاتحاد، ويوسف هاجد الحربي مدير إدارة الرياضة المجتمعية بالجمعية.

وتتيح الاتفاقية للاتحاد استثمار المنشآت الرياضية التابعة للجمعية، مع إشراف الأجهزة الفنية على تدريب اللاعبين واللاعبات في مختلف ألعاب الخماسي الحديث، والتي تشمل المبارزة، السباحة، الرماية، الجري، وتجاوز العقبات، إلى جانب تنظيم البطولات المحلية واستضافة منافسات إقليمية وآسيوية وعالمية.

