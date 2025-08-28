تعاون بين اتحاد الخماسي الحديث وجمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة لتفعيل المرافق الرياضية

وتتيح الاتفاقية للاتحاد استثمار المنشآت الرياضية التابعة للجمعية، مع إشراف الأجهزة الفنية على تدريب اللاعبين واللاعبات في مختلف ألعاب الخماسي الحديث، والتي تشمل المبارزة، السباحة، الرماية، الجري، وتجاوز العقبات، إلى جانب تنظيم البطولات المحلية واستضافة منافسات إقليمية وآسيوية وعالمية.