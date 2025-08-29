إسطنبول تشهد افتتاح بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون.. بحضور فهد بن جلوي

برعاية وحضور الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس الاتحاد الآسيوي للترايثلون، انطلقت أمس الجمعة رسميًا بطولة آسيا وأوروبا للترايثلون للفئات العمرية 2025 في إسطنبول، والتي تُقام على مدى يومي الثلاثين والحادي والثلاثين من أغسطس الجاري، تحت شعار "بناء الجسور".
وشهد حفل الافتتاح، الذي أُقيم على جسر السلطان محمد الفاتح الرابط بين قارتي آسيا وأوروبا، حضورًا جماهيريًا وإعلاميًا مميزًا، كما حضره مارك دوهوغه، رئيس الاتحاد الأوروبي للترايثلون، ورئيس الاتحاد التركي للترايثلون.
وعلى هامش حفل الافتتاح، عُقد اجتماع ثنائي بين الاتحادين الآسيوي والأوروبي، ناقش خلاله الرؤساء سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الاتحادات القارية، وآليات تطوير الشراكة لدفع عجلة نمو رياضة الترايثلون عالميًا.
كما تم استعراض أهمية إقامة البطولة المشتركة كحدث تاريخي يجمع قارتي آسيا وأوروبا تحت شعار "بناء الجسور".
وأكد الأمير فهد بن جلوي خلال الاجتماع أن هذا اللقاء يعكس نموذجًا للعمل المشترك بين الاتحادات القارية، ويهدف إلى نشر اللعبة وتوسيع قاعدة ممارسيها عالميًا، مثمنًا الجهود التنظيمية المبذولة من اللجنة المنظمة والاتحاد التركي للترايثلون لإنجاح البطولة.
وتُعد هذه البطولة الأولى من نوعها المشتركة بين بطولتي آسيا وأوروبا للفئات العمرية، حيث تتضمن بطولات منفصلة لكل قارة؛ بطولة آسيا للترايثلون، وبطولة أوروبا للترايثلون، بمشاركة نخبة من الرياضيين من مختلف الفئات العمرية.