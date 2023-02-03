أكثر من 37 قناة عالمية تنقل مباراة النصر والفتح

حظيت مباراة النصر ومضيفه الفتح بمشاهدة عالية وكبيرة في مختلف أرجاء العالم؛ وذلك بعد أن تم بثها عبر العديد من القنوات العالمية عقب اتفاقها مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.
وكشف نادي النصر أن أكثر من 37 قناة في قارات العالم كافة نقلت المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ويأتي حصول القنوات العالمية على حقوق بث الدوري السعودي للمحترفين في أعقاب تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ وهو الأمر الذي أسهم في انتشار الدوري عالميًّا لأكثر من 125 دولة.
يُذكر أن القنوات العالمية شرعت في نقل مواجهات دوري روشن السعودي بدءًا من مباراة النصر والاتفاق التي أُقيمت ضمن الجولة الـ14؛ وذلك بعد تعاقد النصر مع رونالدو.