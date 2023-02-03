أكثر من 37 قناة عالمية تنقل مباراة النصر والفتح

وكشف نادي النصر أن أكثر من 37 قناة في قارات العالم كافة نقلت المباراة التي أُقيمت مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.