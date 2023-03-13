السعودية تستضيف بطولة ألعاب المنظمة الدولية للرياضة للجميع "TAFISA" لعام 2028

وبهذه المناسبة، قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة: "أتقدم بوافر الشكر وجزيل العرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- على ما يوليانه من اهتمام بالغٍ بالقطاع الرياضي، ما أسهم في استضافة أكبر الأحداث والفعاليّات الرياضية العالمية، كما يسعدني أن أرحب بالعالم في العاصمة السعودية الرياض، ونفتح المجال أمام الجميع للمشاركة في الرياضات والألعاب التي تجمع بين الأفراد والثقافات من جميع أنحاء العالم، لنؤكد للجميع أن هذه الاستضافة ستكون حدثًا مجتمعيًا عالميًا فريدًا، يُسهم في تحويل المملكة إلى واحدة من أكثر الوجهات الرياضية ترحيبًا في العالم".