عجلة دوري روشن تدور بعد التوقف: الأخدود يتربص بالاتحاد.. والإثارة تجمع الوحدة وضمك

وتُختتم مباريات الجولة السادسة السبت القادم بأربعة لقاءات، الأول يستضيف فيه فريق أبها نظيره فريق الاتفاق على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها، فيما يلتقي فريق النصر مضيفه فريق الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وعلى ملعب نادي الحزم في الرس يلتقي فريق الحزم فريق الطائي في مواجهة يسعى الناديان إلى تحقيق نتيجة إيجابية بها.