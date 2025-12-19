برئاسة الأمير فهد بن جلوي.. مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهجن يبحث تطوير الرياضة عالميًا

عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للهجن، برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، اجتماعه الرابع في مملكة البحرين، بمشاركة أعضاء مجلس الإدارة.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع التقارير المتعلقة بالأنشطة والبرامج، وبحث عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية، إلى جانب مناقشة مقترحات تهدف إلى دعم مسيرة الاتحاد وتعزيز حضوره على الصعيد الدولي.
وأكد الأمير فهد بن جلوي أهمية المرحلة التي يمر بها الاتحاد، وضرورة مواصلة العمل بروح الفريق الواحد، واتخاذ قرارات مدروسة تسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة وتطوير رياضات الهجن وفق أسس مستدامة.
وثمّن مجلس الإدارة الدعم المقدم من اللجنة الأولمبية البحرينية، ولجنة رياضات الموروث الشعبي البحرينية، مشيدًا باستضافة مملكة البحرين للاجتماع الدولي، وما لذلك من أثر إيجابي في إنجاح أعمال الاجتماع ودعم مسيرة الاتحاد.
وفي ختام الاجتماع، شدد المجلس على أهمية تعزيز التعاون مع الاتحادات القارية والدولية، بما يخدم أهداف الاتحاد، ويسهم في تطوير رياضات الهجن على المستويين المؤسسي والدولي.