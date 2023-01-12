أخضر السيدات ونظيره الباكستاني في صدارة البطولة التجريبية الدولية

تصدّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الباكستاني، صدارة البطولة التجريبية الرباعية المنظمة حاليًّا في الدمام، بعد فوزهما على موريشيوس وجزر القمر بنتيجة واحدة "1-0"، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.
وحقّق الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام موريشيوس بعد أن سجلت مريم التميمي هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة "45" من ركلة جزاء.
وفي المباراة الافتتاحية للبطولة انتزع منتخب باكستان النقاط الثلاث بفوز قاتل على حساب جزر القمر، بهدف نظيف جاء قبل دقيقة من نهاية اللقاء.
وقادت هذه المباراة عنود الأسمري، التي أصبحت أول حكمة سعودية تنال الشارة الدولية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".