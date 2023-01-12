أخضر السيدات ونظيره الباكستاني في صدارة البطولة التجريبية الدولية

تصدّر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره الباكستاني، صدارة البطولة التجريبية الرباعية المنظمة حاليًّا في الدمام، بعد فوزهما على موريشيوس وجزر القمر بنتيجة واحدة "1-0"، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة.