رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بدوري روشن

يشار أن الأسطورة البرتغالي وصل للمساهمة التهديفية الـ30 منذ انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي حيث لم يسبقه لهذا الرقم أي لاعب في بطولة الدوري خلال هذه الفترة إذا سجل 23 هدف مقابل صناعة 7 أهداف لزملائه .