رونالدو يتسلم جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر بدوري روشن

كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الجمعة، عن تسليم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر في المسابقة .
وحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر للمرة الثانية على التوالي في المسابقة .
واستلم النجم البرتغالي الجائزة قبل انطلاق مباراة فريقه أمام أبها ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين والمقررة اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" في الرياض .
يشار أن الأسطورة البرتغالي وصل للمساهمة التهديفية الـ30 منذ انضمامه للنصر في الميركاتو الشتوي الماضي حيث لم يسبقه لهذا الرقم أي لاعب في بطولة الدوري خلال هذه الفترة إذا سجل 23 هدف مقابل صناعة 7 أهداف لزملائه .
كما ساهم كريستيانو رونالدو بـ 15هدف هذا الموسم في 6 مباريات خاضها حتى الآن في منافسات دوري المحترفين السعودي مع الفريق حيث سجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف.
وبات كريستيانو رونالدو أول لاعب يسجل في 6 مباريات متتالية بدوري المحترفين السعودي منذ أوديون ايغالو بين أكتوبر 2022 ومارس 2023.
كما سلمت رابطة دوري المحترفين أيضاً مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو جائزة أفضل مدرب عن شهر سبتمبر في المسابقة .