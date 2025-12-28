الجولة الـ 12 من دوري روشن تنطلق بثلاث مباريات تحمل طابع الندية والإثارة

بثلاث مباريات منتظرة، تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم.
يدشّن الخليج ونظيره الفتح مباريات اليوم الأول للجولة الـ 12، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويواجه الرياض نظيره الحزم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، بينما يلتقي فريق التعاون مع النجمة في قمة القصيم على ملعب نادي التعاون في بريدة.
ويسعى الفتح لمواصلة انتصاراته عندما يواجه الخليج، بعدما نجح في الجولة الماضية في قلب تأخره أمام ضيفه الأهلي إلى تحقيق انتصار مهم بهدفين مقابل هدف.
أما الخليج فيسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية، وكان قد تلقى في الجولة الماضية خسارة من الهلال بنتيجة 3-2.
وتتسم مواجهة الرياض والحزم بالندية والتكافؤ، خاصة أن موقف الفريقين في جدول الترتيب العام لدوري روشن متقارب؛ إذ يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر، وكلٌّ منهما يحتاج إلى الفوز من أجل تحسين موقعه.
ويطمح التعاون إلى مواصلة انتصاراته أمام النجمة متذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة، بينما يتواجد صاحب الأرض في المباراة في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.