الجولة الـ 12 من دوري روشن تنطلق بثلاث مباريات تحمل طابع الندية والإثارة

وتتسم مواجهة الرياض والحزم بالندية والتكافؤ، خاصة أن موقف الفريقين في جدول الترتيب العام لدوري روشن متقارب؛ إذ يحتل الحزم المركز الحادي عشر برصيد عشر نقاط، بينما يأتي الرياض في المركز الخامس عشر، وكلٌّ منهما يحتاج إلى الفوز من أجل تحسين موقعه.