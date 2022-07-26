بالفيديو .. لاعب ينقذ حياة زميله من الموت

لكن سرعان ما أدرك زملاؤه أنه لا يقوى على التنفس، ليتدخل إسعافيًا قائد فريق غابالا، عاصف محمدوف، ويعمل على إعادة لسان زميله المصاب إلى وضعه الطبيعي، قبل أن يطلب البقية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.