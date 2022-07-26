بالفيديو .. لاعب ينقذ حياة زميله من الموت

شهدت مباراة جمعت فريقي غابالا من أذربيجان وفيهيرفار الهنغاري لحظات رعب كادت تنتهي بمأساة لولا سرعة تصرف قائد الفريق الأذربيجاني وإنقاذه حياة أحد زملائه في الفريق.
وأثناء ارتقاء إلكين كيرتيموف، مدافع غابالا الأذربيجاني، في محاولة منه لقطع كرة عالية اصطدم رأسه في كتف لاعب من الفريق المنافس.
وعلى إثر هذا الالتحام القاسي، سقط كيرتيموف البالغ 31 عامًا على الأرض متألمًا، قبل أن يفقد وعيه بشكل مفاجئ.
لكن سرعان ما أدرك زملاؤه أنه لا يقوى على التنفس، ليتدخل إسعافيًا قائد فريق غابالا، عاصف محمدوف، ويعمل على إعادة لسان زميله المصاب إلى وضعه الطبيعي، قبل أن يطلب البقية تدخل الطاقم الطبي على وجه السرعة.
ونجحت مساعي عاصف محمدوف البالغ 35 عامًا، في الحفاظ على حياة زميله كيرتيموف، الذي تمكن من استعادة تنفسه ووعيه قبل مغادرة الملعب، وتم نقله إلى المستشفى، حيث خضع لفحوص طبية مختلفة.
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