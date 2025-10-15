قائد الأخضر "سالم الدوسري": النجاح الجماعي أهم بكثير من أي جائزة فردية

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تأهل المنتخب، قال الدوسري: "أتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي على دعمهم الدائم، والحمد لله على هذا التأهل التاريخي. النجاح الجماعي أهم بكثير من أي جائزة فردية، لكنني سعيد بترشحي للمرة الثانية لجائزة أفضل لاعب في آسيا."