قائد الأخضر "سالم الدوسري": النجاح الجماعي أهم بكثير من أي جائزة فردية

أبدى قائد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ونجم نادي الهلال سالم الدوسري سعادته الكبيرة بتأهل الأخضر إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ثمرة العمل الجماعي والتكاتف بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب تأهل المنتخب، قال الدوسري: "أتقدم بالشكر للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي على دعمهم الدائم، والحمد لله على هذا التأهل التاريخي. النجاح الجماعي أهم بكثير من أي جائزة فردية، لكنني سعيد بترشحي للمرة الثانية لجائزة أفضل لاعب في آسيا."
وتابع قائد الأخضر: "كوني قائدًا للمنتخب، تقع على عاتقي مسؤولية كبيرة، ومن واجبي أن أبذل كامل طاقتي وأقاتل في كل مباراة من أجل الوطن."
وأتم الكابتن سالم أن ترشحه للجائزة الآسيوية يأتي تتويجًا للعمل الجاد داخل الميدان، مؤكدًا أن الفوز أو عدمه لا يقلل من أهمية الإنجاز الجماعي الذي تحقق بتأهل المنتخب إلى المونديال.