توّجه الأمير عبدالله بن فهد.. "المبطي" يخطف جائزة "قفز السعودية" الكبرى

توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس خالد المبطي، نجم المنتخب السعودي للفروسية، بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الخمس نجوم، وذلك في ختام النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بجوائز مالية تجاوزت 5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.
وحسم الفارس السعودي اللقب في شوط ارتفاعه 1.55 متر، بعد أن أنهى المنافسة بزمن قدره 41.67 ثانية.
كما توّج عبدالعزيز بن أحمد باعشن، الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الفارس عبدالرحمن الراجحي، نجم المنتخب السعودي للفروسية، بالمركز الثاني، بعد أن أنهى الشوط بزمن قدره 42.38 ثانية، فيما توّج عبدالعزيز بن عبدالرحمن المسعد، وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب، الفارس الألماني كريستوفر كليزنر بالمركز الثالث بزمن بلغ 42.87 ثانية.
ويمثل شوط الجائزة الكبرى ذروة التنافس الرياضي في البطولة، ويمنح الفارس البطل نقاطًا تصنيفية حاسمة، كما يُعد جولة رسمية ومعتمدة ضمن الدوري العربي للفروسية المؤهل لنهائيات كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تبلغ قيمة جائزته 105.5 ألف يورو.
وكانت الفارسة الأسترالية إدوينا توب ألكسندر أولى أبطال "الجائزة الكبرى" في النسخة الافتتاحية من البطولة عام 2021، ثم نال الفارس البريطاني بن ماهر اللقب في النسخة الثانية عام 2022، فيما تُوّج الفارس الألماني كريستيان ألمان بطلًا لنسخة عام 2023، ثم الفارس الألماني ديفيد ويل بطلًا لنسخة العام الماضي.
ومن جهتها، ظفرت الفارسة الكندية ليلى اليوت بلقب شوط "حاجز الجوكر"، ثاني أشواط فئة الخمس نجوم في اليوم الختامي، بارتفاع 1.50 متر، وبتوقيت بلغ 53.07 ثانية، فيما نالت الفارسة الإسبانية بيلار لوكريسيا كوردون المركز الثاني بتوقيت 54.06 ثانية، وجاء في المركز الثالث الفارس الإيطالي روبرتو بريفاتيلي بتوقيت بلغ 55.01 ثانية.