توّجه الأمير عبدالله بن فهد.. "المبطي" يخطف جائزة "قفز السعودية" الكبرى

توّج الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفارس خالد المبطي، نجم المنتخب السعودي للفروسية، بلقب شوط الجائزة الكبرى لفئة الخمس نجوم، وذلك في ختام النسخة الخامسة من بطولة "قفز السعودية" لقفز الحواجز، التي نظمها الاتحاد السعودي للفروسية في مقر قفز السعودية بالجنادرية، بجوائز مالية تجاوزت 5 ملايين ريال، وبمشاركة 193 فارسًا وفارسة من 19 دولة.