"لوكاكو" يفاضل بين العرض السعودي ويوفنتوس.. بعد انسحاب إنتر ميلان من الصفقة

وأفاد الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، بأن وزارة الرياضة السعودية ويوفنتوس، حتى الآن لا يزالان خياريْن متاحين للوكاكو بعد انسحاب إنتر من المفاوضات لغضبه بعد إبلاغه بالمحادثات بين لوكاكو وغريمه يوفنتوس.