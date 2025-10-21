فبراير المقبل.. "الفيفا" يصوت على "قانون فينغر" لتعديل قاعدة التسلل المثيرة للجدل

يستعد مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (آي إف إيه بي)، الجهة المسؤولة عن سنّ قوانين اللعبة، لطرح ما يعرف بـ "قانون فينغر" للتسلل للتصويت في فبراير المقبل، في خطوة قد تمثل تحولًا كبيرًا في قواعد كرة القدم الحديثة، وفق ما نقلته إذاعة "مونتي كارلو سبورت".
وسيناقش المجلس المقترح خلال جمعيته العامة السنوية المقرر عقدها في 20 يناير 2026 بمشاركة 23 لاعبًا و11 حكمًا، حيث ينص القانون الجديد على عدم احتساب التسلل إلا عندما يكون جسم المهاجم بالكامل متقدمًا على آخر مدافع، بخلاف القاعدة الحالية التي تعتبر التسلل بمجرد تقدم أي جزء من جسم اللاعب.
ويعود المقترح إلى المدرب الفرنسي أرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في الاتحاد الدولي، والذي يسعى من خلاله إلى تعزيز الطابع الهجومي للعبة وزيادة عدد الأهداف.
وأكد المصدر أن نسبة تمرير المقترحات في الجمعية العامة تتجاوز 95%، ما يجعل احتمالات الموافقة على "قانون فينغر" مرتفعة، على أن يخضع للتجربة أولًا في البطولات الصغرى والشبابية قبل تطبيقه في المنافسات الكبرى.
وتخضع التقنية لاختبارات ميدانية منذ فبراير 2023 في بطولات داخل السويد وإيطاليا، فيما يُرجَّح أنه في حال اعتماده رسميًا، قد يُطبَّق في كأس العالم 2026، رغم أن الفيفا لم يصدر بعد موقفًا رسميًا نهائيًا بشأن ذلك.