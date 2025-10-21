فبراير المقبل.. "الفيفا" يصوت على "قانون فينغر" لتعديل قاعدة التسلل المثيرة للجدل

وتخضع التقنية لاختبارات ميدانية منذ فبراير 2023 في بطولات داخل السويد وإيطاليا، فيما يُرجَّح أنه في حال اعتماده رسميًا، قد يُطبَّق في كأس العالم 2026، رغم أن الفيفا لم يصدر بعد موقفًا رسميًا نهائيًا بشأن ذلك.