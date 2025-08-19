استعدادًا لكأس الخليج.. الأخضر تحت 19 يتفوق وديًا على ضمك

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا على فريق ضمك تحت 21 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء أمس (الثلاثاء) ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.