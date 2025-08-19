استعدادًا لكأس الخليج.. الأخضر تحت 19 يتفوق وديًا على ضمك

فاز المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عامًا على فريق ضمك تحت 21 عامًا بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي أُقيمت مساء أمس (الثلاثاء) ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا.
ودخل المدرب الإسباني أنطونيو سيرجيو اللقاء بتشكيلة ضمّت: فيصل الشمري، محمد الصونوخ، البراء أيشان، عبدالرحمن سفياني، عواجي علواني، عمار الأحمدي، طلال حارثي، أحمد بن حميد، راكان عسيري، سالم الظفيري، ووليد المشدق.
وسجل هدفي "الأخضر" عبدالعزيز الشمري عند الدقيقة 70، ومحمد النقيدان عند الدقيقة 85، فيما جاء هدف ضمك الوحيد في الشوط الأول.
ويهدف المعسكر الإعدادي إلى رفع جاهزية المنتخب قبل انطلاق البطولة، المقررة خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 10 سبتمبر المقبل، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر، الكويت، واليمن.