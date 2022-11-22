"رينارد" يهدي الانتصار على الأرجنتين للشعب السعودي

وقدمت السعودية عرضًا مذهلًا في الشوط الثاني، وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة؛ حيث انتفضت لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل، وأمام قرابة 80 ألف متفرج.