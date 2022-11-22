"رينارد" يهدي الانتصار على الأرجنتين للشعب السعودي

أهدى الفرنسي إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، فوز فريقه على نظيره الأرجنتيني على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة لدور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™، إلى الشعب السعودي، مطالبًا إياهم بدعم الفريق في المباراة القادمة أمام بولندا.
وقال رينارد في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك للفريق والجهاز على هذه المباراة، أهدي هذا الفوز للشعب السعودي. نحن في انتظار دعمكم المباراة القادمة".
وحقّق المنتخب السعودي إنجازًا تاريخيًّا، اليوم الثلاثاء، بإحراز الفوز الأول للعرب في مونديال قطر 2022 على نظيره الأرجنتيني لتحقّق واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ البطولة، وسط فرحة عربية غامرة.
وقدمت السعودية عرضًا مذهلًا في الشوط الثاني، وسجلت هدفين متتاليين بعد الاستراحة؛ حيث انتفضت لتصعق الأرجنتين وتخرج بالانتصار 2-1، في واحدة من كبرى المفاجآت في تاريخ كأس العالم لكرة القدم في استاد لوسيل، وأمام قرابة 80 ألف متفرج.
وحقّق المنتخب السعودي أول 3 نقاط في المسابقة، ليتصدّر مؤقتًا المجموعة الثالثة في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة التي ستجمع بولندا والمكسيك بملعب 974.
وفي الجولة الثانية يواجه منتخب السعودية، السبت المقبل، نظيره البولندي بملعب المدينة التعليمية، وستكون الأرجنتين في موقف حرج قبل مواجهة المكسيك في الجولة المقبلة؛ حيث يسعى ميسي لتحقيق اللقب الوحيد الغائب عن خزائنه.