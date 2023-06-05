رئيس رابطة دوري المحترفين يرفع شكره للقيادة بمناسبة تدشين الخصخصة للأندية الرياضية

رفع المهندس عبد العزيز العفالق، رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين أسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بمناسبة إطلاق سموه مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.
وأكد المهندس عبد العزيز العفالق أن تخصيص الأندية السعودية خطوة ستساهم في دعم البيئة الرياضية بشكل عام لتحقيق طموحات القطاع وتطلعات سمو ولي العهد في إطار رؤية المملكة 2030.
وأشار رئيس مجلس إدارة الرابطة إلى مقدرة الخصخصة في تشجيع المستثمرين والشركات على التوسع في الاستثمار بالقطاع الرياضي والأندية الرياضية في الدوريات المختلفة.
وأضاف: سيتيح التخصيص الفرصة لقطاع الأعمال الخاص لعقد الشراكات والاتفاقيات في مختلف الرياضات، ويهدف مشروع الخصخصة إلى بناء قطاع رياضي، عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، إلى جانب توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو صناعة البطل الأولمبي، أحد أبرز المستهدفات الرياضية في رؤية 2020.