رئيس رابطة دوري المحترفين يرفع شكره للقيادة بمناسبة تدشين الخصخصة للأندية الرياضية

وأضاف: سيتيح التخصيص الفرصة لقطاع الأعمال الخاص لعقد الشراكات والاتفاقيات في مختلف الرياضات، ويهدف مشروع الخصخصة إلى بناء قطاع رياضي، عبر تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي، بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، إلى جانب توسيع قاعدة الممارسين للرياضات نحو صناعة البطل الأولمبي، أحد أبرز المستهدفات الرياضية في رؤية 2020.