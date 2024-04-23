في ممتاز الطائرة: الهلال يستضيف الفيصلي.. والابتسام يلاقي الأهلي

وكان الهلال قد حسم لقب الدوري هذا الموسم بعد فوزه على الوحدة رافعاً رصيده إلى 54 نقطة يليه الاتحاد في المركز الثاني 46 نقطة والابتسام في المركز الثالث 43 نقطة.