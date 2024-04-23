في ممتاز الطائرة: الهلال يستضيف الفيصلي.. والابتسام يلاقي الأهلي

تنطلق غداً الأربعاء مباريات ( الجولة 21 ) ما قبل الأخيرة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة بإقامة ست مباريات.
وكان الهلال قد حسم لقب الدوري هذا الموسم بعد فوزه على الوحدة رافعاً رصيده إلى 54 نقطة يليه الاتحاد في المركز الثاني 46 نقطة والابتسام في المركز الثالث 43 نقطة.
ويلتقي الهلال ضيفه الفيصلي على صالة نادي الهلال 4 عصراً، فيما يحل الأهلي ضيفاً على الابتسام على صالة نادي الترجي 4 عصراً، ويلعب أبها والهداية على صالة نادي أبها 4 عصراً.
ويستضيف الخليج الوحدة على صالة نادي الخليج 4 عصراً، فيما يلتقي ضمك والاتحاد على صالة نادي ضمك 4 عصراً.
ويواجه النصر نظيره الصفا على صالة نادي النصر 4 عصراً.