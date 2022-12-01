مع نجوم كأس الدرعية للتنس.. مباراة استعراضية تجمع نجوم دورة الألعاب السعودية

وتأتي هذه المواجهة الاستعراضية في إطار دعم وزارة الرياضة لممارسة لعبة التنس على نطاق أوسع في مراكز الشباب والساحات والأندية، واستكشاف المواهب ودعمها، ذلك بهدف استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل، سعيًا إلى استضافة بطولات عالمية أكثر في كرة المضرب، بما يُسهم في زيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليميًا وعالميًا.