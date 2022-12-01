مع نجوم كأس الدرعية للتنس.. مباراة استعراضية تجمع نجوم دورة الألعاب السعودية

يشارك عددٌ من لاعبي التنس المصنفين عالميًا المشاركين في كأس الدرعية للتنس في مباراة استعراضية أمام نجوم المملكة الفائزين بدورة الألعاب السعودية 2022، وذلك في اليوم الختامي للبطولة التي تُقام نهاية الأسبوع المقبل في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الدرعية 2022.
وتواجه لاعبة التنس السعودية يارا الحقباني وزميلتها لارا بخاري، إلى جانب اللاعبين عمار الحقباني وسعود الحقباني، فريقًا من اللاعبين العالميين المشاركين في كأس الدرعية للتنس، ضمن مباراة استعراضية تسبق مباراة نهائي فردي الرجال بالبطولة.
وتأتي هذه المواجهة الاستعراضية في إطار دعم وزارة الرياضة لممارسة لعبة التنس على نطاق أوسع في مراكز الشباب والساحات والأندية، واستكشاف المواهب ودعمها، ذلك بهدف استمراريتهم كلاعبين ولاعبات للمستقبل، سعيًا إلى استضافة بطولات عالمية أكثر في كرة المضرب، بما يُسهم في زيادة الاهتمام بالألعاب المتنوعة، وبناء جيل رياضي محترف ينافس إقليميًا وعالميًا.
وتُقام مباريات كأس الدرعية للتنس بمشاركة 12 نجمًا في التصنيف العالمي للكرة الصفراء، في الدرعية التاريخية التي تحتضن حي الطريف التاريخي أحد أشهر المواقع التراثية حول العالم والمسجل على لائحة اليونسكو للتراث العالمي.
ويتيح موسم الدرعية 2022 للزوار وعشاق الرياضة ولعبة التنس مـن داخـل وخـارج المملكـة الحصول على تذاكر كأس الدرعية للتنس عبـر الموقـع الرسـمي للموسم مـن خـلال الرابـط: www.diriyahseason.sa ؛ للاستمتاع بمنافسات البطولة الدولية، والتنافس بين نجوم التنس العالميين، إلى جانب العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة المصاحبة في قرية الدرعية الرياضية، وكذلك الحفلات الغنائية والموسيقية للفنانين العرب والعالميين على مدار أيام البطولة، إلى جانب المطاعم والمقاهي المتنوعة.