4 أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع "أوناحي"

تتنافس أندية الدوري السعودي للتعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي، لاعب وسط نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي القادم.
وبحسب ما أفاد به الصحفي "سانتي أونا"؛ فإن هناك 4 أندية سعودية تتنافس بقوة للحصول على خدمات اللاعب أوناحي في يناير المقبل، وهم: الهلال، والاتحاد، والأهلي، والشباب، إلى جانب اهتمام الدحيل القطري.
وشدد الصحفي الذي يعمل في "footmercato" على أن من الممكن أن يغادر عز الدين الفريق الفرنسي؛ إذ يحظى بشعبية كبيرة في السعودية؛ مشيرًا إلى أن الشباب والاتحاد هما الناديان الأكثر اهتمامًا باللاعب المغربي.
وأضاف "سانتي أونا" أنه يتبقى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة من قِبَل ناديي الاتحاد والشباب، وإقناع مسؤولي أوليمبيك مارسيليا وأوناحي الذي سيتخذ قراره خلال الأسابيع المقبلة.
وانضم عز الدين أوناحي صاحب الـ23 عامًا، لنادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي في 2023، قادمًا من أنجيه الفرنسي، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2022.
وسبَق للاعب المغربي تمثيل عدة أندية مثل ستراسبورغ، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 12 مليون يورو.