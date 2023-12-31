4 أندية سعودية تتنافس للتعاقد مع "أوناحي"

وبحسب ما أفاد به الصحفي "سانتي أونا"؛ فإن هناك 4 أندية سعودية تتنافس بقوة للحصول على خدمات اللاعب أوناحي في يناير المقبل، وهم: الهلال، والاتحاد، والأهلي، والشباب، إلى جانب اهتمام الدحيل القطري.