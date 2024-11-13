رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لكأس العالم 2034: المملكة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتنظيم نسخة استثنائية وتاريخية

أكد رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، حماد البلوي، أن المملكة تمتلك من المقومات والإمكانات ما يؤهلها لتنظيم نسخة استثنائية وتاريخية لكأس العالم.
جاء ذلك خلال استعراضه لملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، في كلمته خلال افتتاح فعاليات أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم "AIAF" بنسخته الـ11، الذي انطلق اليوم في الرياض ويستمر لمدة يومين، بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، وذلك بمركز الملك عبدالله المالي "KAFD"، بمشاركة نخبة من خبراء القانون الرياضي وكرة القدم على الصعيد الدولي.
ورحب البلوي بالمشاركين في المؤتمر الذي يعكس حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على تعزيز الثقافة القانونية للمختصين ومنسوبي القطاع الرياضي، بما يسهم في التطوير الذي يشهده القطاع، مؤكداً أن المؤتمر يعد فرصة لمحترفي كرة القدم لاكتساب معلومات قيمة والتواصل مع الممارسين البارزين في قانون الرياضة.
وافتتح فعاليات المؤتمر كل من رئيس الجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم خوان دي ديوس كريسبو بيريز، ورئيس الشؤون القانونية في الاتحاد السعودي لكرة القدم بولي هوندفورد، وعضو الجمعية بندر الحميداني، وتضمن ٤ جلسات في يومه الأول.
وتحدثت الجلسة الأولى عن "مستقبل كرة القدم النسائية" بمشاركة الرئيسة الشرفية للجمعية الدولية لمحامي كرة القدم "AIAF"، المحامية باتريشيا مويرسون، والرئيس التنفيذي لوكالة CMG ماريا كارلسون دي تشيكو، وأخصائية التسويق والعلامات التجارية ومدير التسويق السابق لنادي برشلونة كلوديا روميرا، والمديرة الفنية لكرة القدم النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم مونيكا ستاب.
تلا ذلك جلسة بعنوان "تزامن جدولة المسابقات مع صحة اللاعبين" تحدث خلالها عضو AIAF المحامي سفين ديميوليماستر، والمستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندرو ميرسر، والرئيس التنفيذي لجمعية لاعبي كرة القدم السعودية FPA سيمون كولوسيمو، والرئيس التنفيذي السابق ومدير مجلس الإدارة والمستشار العام لنادي مانشستر يونايتد باتريك ستيوارت، فيما كان عنوان الجلسة الثالثة "تحليل بنود الانتقالات في عقود كرة القدم"، وتحدث خلالها العديد من أعضاء الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم AIAF وهم إمين أوزكورت، كارول كوز، نصر الدين عزام، ودانييل مونيوز سيرا.
واختتمت جلسات اليوم الأول من المؤتمر بجلسة عن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في كرة القدم "نحو عصر جديد"، والتي تحدث خلالها المحامي ديفيد بيتس وعضو AIAF المحامي كريستوف بيرتراند.
يذكر أن المؤتمر يتضمن عدداً من الجلسات التي تناقش القضايا القانونية المهمة، كما يسلط الضوء على أبرز تعديلات اللوائح الدولية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.
ويأتي المؤتمر امتداداً لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الرياضية العالمية من أجل تبادل الخبرات والإسهام في خدمة كرة القدم العالمية، وهو ما يمثل أحد مستهدفات مسار التأثير العالمي في إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021.