رئيس وحدة ملف ترشح السعودية لكأس العالم 2034: المملكة تمتلك من المقومات ما يؤهلها لتنظيم نسخة استثنائية وتاريخية

تلا ذلك جلسة بعنوان "تزامن جدولة المسابقات مع صحة اللاعبين" تحدث خلالها عضو AIAF المحامي سفين ديميوليماستر، والمستشار العام ومدير الشؤون القانونية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندرو ميرسر، والرئيس التنفيذي لجمعية لاعبي كرة القدم السعودية FPA سيمون كولوسيمو، والرئيس التنفيذي السابق ومدير مجلس الإدارة والمستشار العام لنادي مانشستر يونايتد باتريك ستيوارت، فيما كان عنوان الجلسة الثالثة "تحليل بنود الانتقالات في عقود كرة القدم"، وتحدث خلالها العديد من أعضاء الجمعية الدولية لمحامي كرة القدم AIAF وهم إمين أوزكورت، كارول كوز، نصر الدين عزام، ودانييل مونيوز سيرا.