بطولة السعودية الدولية للجولف تنطلق ضمن مهرجان WOW وموسم الرياض 2025

وعبر فيصل سلهب، أحد اللاعبين السعوديين المشاركين في بطولة السعودية الدولية للجولف 2025، عن حماسه قائلاً: "هذه هي البطولة السابعة، وأعتقد أنها المرة السادسة التي أشارك فيها هنا. والآن بعد أن أقيمت في الرياض، أصبحت أكبر وأهم بالنسبة لي. عائلتي ستكون موجودة، وكذلك أصدقائي، وسيحضر عدد أكبر من الجماهير السعودية. من الرائع أن يشاهد الناس أفضل لاعبي العالم، وأن أتمكّن أنا من المنافسة على أعلى مستوى في ملعب أعتبره ملعبي البيتي. سيكون أسبوعاً مهماً، وأنا متحمّس جداً له."