"ريما الجفالي" أول سعودية تنال رخصة سباق.. والأولى حصولاً على بطولة "كأس سبرينت"

مثلت السائقة السعودية، ريما الجفالي، كبطلة خاصة في الجولة الافتتاحية من أكاديمية الفورمولا1 على هامش فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي تقام في جدة، إذ قامت بتأسيس فريق “ذيبة موتور سبورت“ لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية، وظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفوز في أول ظهور له، مما جعل "ريما الجفالي" أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي، قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة.