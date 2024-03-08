"ريما الجفالي" أول سعودية تنال رخصة سباق.. والأولى حصولاً على بطولة "كأس سبرينت"
مثلت السائقة السعودية، ريما الجفالي، كبطلة خاصة في الجولة الافتتاحية من أكاديمية الفورمولا1 على هامش فعاليات جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، التي تقام في جدة، إذ قامت بتأسيس فريق “ذيبة موتور سبورت“ لتسهيل دخول السعوديين في سباقات السيارات والمشاركة فيها من خلال مجموعة متنوعة من الفرص والبرامج التعليمية، وظهر الفريق لأول مرة في بطولة GT المفتوحة الدولية لعام 2022، وحقق الفوز في أول ظهور له، مما جعل "ريما الجفالي" أول امرأة سعودية تفوز بسباق سيارات دولي، قبل أن تحقق المركز الثاني في فئة برو آم في البطولة.
واستمرت "الجفالي" في المشاركات الدولية، ومن أبرزها تحدي GT World Europe.
وكان عام 2018 شاهداً على مشاركة ريما الجفالي كأول سعودية تشارك في بطولة دولية، فيما دوّنت اسمها كأول سعوديةٍ تشارك في سباق دولي يقام في بلدها، وذلك من خلال سباق الجائزة الكبرى للسيارات الكهربائية "جاكوار" I-PACE eTROPHY على شوارع الرياض.
وأتبعتها بمشاركة أخرى في بطولة GB3 عام 2021، فيما ظهرت لأول مرة في سباقات التحمل بدبي، والتي تمتد لـ24 ساعةً متواصلة، وذلك في عام 2022م، إذ احتلت المرتبة الثانية في فئتها.
وكانت "الجفالي" ضمن أسماء سعودية كثيرة شاركت في رياضة المحركات، وتعد أول سعودية تحصل على رخصة سباق، والأولى حصولاً على بطولة كأس سبرينت.