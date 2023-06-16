الفتح ثالث أكثر الأندية استفادة من المدربين الوطنيين

وتم تكريم نادي الفتح من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الحفل الذي أقامه أمس لتكريم المدربين الوطنيين المتميزين الذين كان لهم مساهمة في إنجازات أنديتهم أو المنتخبات، سواءً بتحقيق بطولات أو تأهل لبطولة أو صعود لدرجة أعلى، كما تم تكريم الفتح ضمن الأندية التي تساهم في دعم خطة الاتحاد السعودي في دعم المدرب الوطني بتعيين أكبر عدد من المدربين الوطنيين.